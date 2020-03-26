«Бостон» объявил временный отпуск, а также сократил зарплату штатным сотрудникам
«Бостон Брюинз» объявил временный отпуск, а также сократил зарплату штатным сотрудникам из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, с 1 апреля 2020 года 68 штатных сотрудников клуба, работающих на полную ставку, будут переведены во временный отпуск, получив одну неделю оплачиваемого отпуска и восемь недель полного пособия. К тому же, 82 сотрудникам, получающих полную заработную плату, бессрочно снизят зарплату.
Предполагается, что эти меры будут носить временный характер с возвращением на работу и выплатой компенсации после того, как бизнес вернётся в нормальное состояние после паузы.
США является третьей страной в мире по количеству заражённых коронавирусом. На данный момент в стране зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения.
Главврач НХЛ: распространение коронавируса в Северной Америке вступает в фазу ускорения
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