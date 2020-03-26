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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 26 марта

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 26 марта
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 26 марта.

2009 год. «Локомотив» — «Металлург» Мг — 2:0 (пятый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 5-й матч
26 марта 2009, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Вашичек (Иргл, Вишневский) – 37:10' (5x4)   2:0 Нильсон (Руденко, Васильев) – 39:34' (5x4)

Команда Кари Хейккиля одержала четвёртую победу в серии и пробилась в финал Кубка Гагарина.

2011 год. «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг — 4:0 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
26 марта 2011, суббота. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кольцов (Григоренко, Торесен) – 08:42' (5x4)   2:0 Сапрыкин (Свитов, Клепиш) – 10:52' (5x5)   3:0 Зиновьев (Козлов, Калинин) – 24:59' (5x5)   4:0 Кутейкин (Торесен, А. Радулов) – 36:47' (5x5)

Уфимский клуб одержал яркую победу на домашнем льду. Матч на ноль провёл Эрик Эрсберг.

2013 год. «Динамо» М — СКА — 4:2 (третий матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
26 марта 2013, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Тихонов (Мортенссон, Торесен) – 28:02' (5x5)   0:2 Мортенссон (Даллман, Торесен) – 33:50' (5x5)   1:2 Граняк (Горовиков, Квапил) – 40:16' (5x5)   2:2 Цветков (Кокарев, Новак) – 48:43' (5x5)   3:2 Касянчук (Миронов, Сопин) – 59:53' (5x5)   4:2 Бабенко (Соин) – 59:59' (en)

Команда Олега Знарка уступала 0:2 после двух периодов, но в третьем периоде забросила четыре шайбы и одержала важную победу в противостоянии.

2016 год. СКА — ЦСКА — 0:1 3ОТ (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
26 марта 2016, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Плэтт (Яльмарссон) – 111:12' (5x5)

Единственную шайбу зрители ждали больше 111 минут игрового времени. В середине третьего овертайма отличился Джэфф Плэтт.

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