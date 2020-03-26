Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 26 марта

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 26 марта.
2009 год. «Локомотив» — «Металлург» Мг — 2:0 (пятый матч серии)
Команда Кари Хейккиля одержала четвёртую победу в серии и пробилась в финал Кубка Гагарина.
2011 год. «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг — 4:0 (второй матч серии)
Уфимский клуб одержал яркую победу на домашнем льду. Матч на ноль провёл Эрик Эрсберг.
2013 год. «Динамо» М — СКА — 4:2 (третий матч серии)
Команда Олега Знарка уступала 0:2 после двух периодов, но в третьем периоде забросила четыре шайбы и одержала важную победу в противостоянии.
2016 год. СКА — ЦСКА — 0:1 3ОТ (первый матч серии)
Единственную шайбу зрители ждали больше 111 минут игрового времени. В середине третьего овертайма отличился Джэфф Плэтт.
- 26 марта 2020
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- 25 марта 2020
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