Ларионов показал продуктовый набор во время пандемии коронавируса

Четырёхкратный чемпион мира Игорь Ларионов в «Инстаграме» показал свой продуктовый набор в условиях пандемии коронавируса.
«Витамины, витамины, витамины… В этот период пандемии… и не только. Стиль жизни! Всем здоровья и терпения! Нам всем надо подумать и осмотреться, куда мы движемся вместе с планетой Земля», — написал Ларионов на своей странице.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Игоря Ларионова.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс.
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