Ларионов показал продуктовый набор во время пандемии коронавируса

Четырёхкратный чемпион мира Игорь Ларионов в «Инстаграме» показал свой продуктовый набор в условиях пандемии коронавируса.

«Витамины, витамины, витамины… В этот период пандемии… и не только. Стиль жизни! Всем здоровья и терпения! Нам всем надо подумать и осмотреться, куда мы движемся вместе с планетой Земля», — написал Ларионов на своей странице.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Игоря Ларионова.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 460 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 21 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс.