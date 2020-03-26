Пауэрс: если Шалунов сейчас останется в России, в НХЛ он уже не поедет

Журналист The Athletic Скотт Пауэрс, являющийся постоянным обозревателем матчей «Чикаго Блэкхоукс», включил форварда ЦСКА Максима Шалунова в список кандидатов на усиление состава «ястребов» в грядущее межсезонье.
«Вы много раз слышали о Шалунове за последние годы. И многие из вас, вероятно, уже стали скептически относиться к тому, подпишет ли он когда-нибудь контракт с «Блэкхоукс». Но если Шалунов сейчас останется в России, то в НХЛ он уже не поедет по целому ряду причину.
Его трёхлетний контракт в КХЛ истекает в конце этого сезона. Если он примет решение остаться в России, то, вероятнее всего, заключит ещё один долгосрочный контракт, в результате чего останется там до конца карьеры. К тому же ему 27 лет. Сейчас самое время перебраться в Америку, если он хочет получить шанс проявить себя на уровне НХЛ.
Шалунов не является гарантией успеха, но у него есть некоторые преимущества, которые могли бы помочь «Блэкхоукс» в качестве форварда топ-9. У него хорошие габариты и отличный бросок. Максим ответственно играет в защите. Он может сыграть как в центре, так и на краю», — полагает Пауэрс.
- 26 марта 2020
-
10:25
-
10:15
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
05:49
-
02:54
-
02:34
-
00:51
-
00:25
-
00:12
- 25 марта 2020
-
23:46
-
23:13
-
22:59
-
22:29
-
22:00
-
21:26
-
21:14
-
20:39
-
20:21
-
20:05
-
20:00
-
19:47
-
19:19
-
18:57
-
18:44
-
18:22
-
18:10
-
18:00
-
17:43
-
17:30
-
17:26
-
16:35
-
16:19
-
16:00