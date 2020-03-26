Форвард «Бингхэмтона» Мальцев: здесь хоккей реально намного быстрее. Из-за этого и уезжал

Форвард системы «Нью-Джерси Дэвилз» Михаил Мальцев, выступающий в нынешнем сезоне за клуб Американской хоккейной лиги «Бингхэмтон Дэвилз», ответил на вопрос, не посещали ли его мысли о возвращении в Россию.
«Думаю, я бы играл в КХЛ. В начале сезона меня мучили мысли: «Блин, мог остаться и играть». Но я приехал сюда и очень многому научился. Здесь хоккей реально намного быстрее. Я из-за этого и уезжал. Чтобы играть в НХЛ, мне надо прибавлять в скорости. В АХЛ как раз такой хоккей: концентрацию потеряешь, и тебя сразу в борт впечатают.
Меня много кто спрашивает про Америку, было ли сложно, что удивило и так далее. Я даю советы исходя из того, какие у ребят есть варианты. Кому-то лучше здесь продолжить карьеру, кому-то там. Но в итоге всегда человек должен сам принимать решение и нести за него ответственность", — цитирует Мальцева Sport24.
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