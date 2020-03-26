Один из лучших форвардов «Питтсбурга» Гюнцель может сыграть после возобновления сезона

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал о состоянии форварда Джейка Гюнцеля. Игрок «Питтсбурга» получил травму в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (5:2). В начале третьего периода американец зацепился за клюшку защитника гостей Тома Шабо и врезался в борт. Катившийся следом за ним канадец упал на американского форварда сверху.

Статистика Джейка Гюнцеля в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020.

«По самому благоприятному сценарию возвращение состоялось бы в конце апреля. Остальные вычисления вы можете произвести сами. Зная Джейка, я бы сказал, что он будет готов. Его реабилитация проходит хорошо. Вернётся Гюнцель или нет, «Пингвинз» в любом случае намерены бороться за Кубок Стэнли, если сезон возобновится. Я жду того же, что и каждый год во время работы в «Питтсбурге». Если в этом году мы будем участвовать в плей-офф, то будем сражаться за кубок.

Хотя сейчас настали новые времена. Сейчас всем приходится приспосабливаться и делать то, что нужно. Будь то спорт, школа, работа или что-то другое. Всем надо приспособиться. Если нам повезёт и мы будем играть за кубок, то победитель будет чувствовать то же самое, как если бы последний матч был сыгран в середине июня», — цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.