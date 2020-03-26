Один из лучших форвардов «Питтсбурга» Гюнцель может сыграть после возобновления сезона

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал о состоянии форварда Джейка Гюнцеля. Игрок «Питтсбурга» получил травму в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (5:2). В начале третьего периода американец зацепился за клюшку защитника гостей Тома Шабо и врезался в борт. Катившийся следом за ним канадец упал на американского форварда сверху.
Статистика Джейка Гюнцеля в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020.
«По самому благоприятному сценарию возвращение состоялось бы в конце апреля. Остальные вычисления вы можете произвести сами. Зная Джейка, я бы сказал, что он будет готов. Его реабилитация проходит хорошо. Вернётся Гюнцель или нет, «Пингвинз» в любом случае намерены бороться за Кубок Стэнли, если сезон возобновится. Я жду того же, что и каждый год во время работы в «Питтсбурге». Если в этом году мы будем участвовать в плей-офф, то будем сражаться за кубок.
Хотя сейчас настали новые времена. Сейчас всем приходится приспосабливаться и делать то, что нужно. Будь то спорт, школа, работа или что-то другое. Всем надо приспособиться. Если нам повезёт и мы будем играть за кубок, то победитель будет чувствовать то же самое, как если бы последний матч был сыгран в середине июня», — цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.
- 26 марта 2020
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:05
-
10:51
-
10:25
-
10:15
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
05:49
-
02:54
-
02:34
-
00:51
-
00:25
-
00:12
- 25 марта 2020
-
23:46
-
23:13
-
22:59
-
22:29
-
22:00
-
21:26
-
21:14
-
20:39
-
20:21
-
20:05
-
20:00
-
19:47
-
19:19
-
18:57
-
18:44
-
18:22
-
18:10
-
18:00
-
17:43