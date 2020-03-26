«Барыс» сделал заявление по игроку, дисквалифицированному за употребление допинга

Дисквалифицированный за употребление допинга Владислав Никифоров не является игроком системы «Барыса», сообщается на официальным сайте клуба.

Контракт с хоккеистом был расторгнут ещё 24 января. Последний свой матч в составе «Снежных Барсов» он провёл 27 октября 2019 года.

Вчера, 25 марта, дисциплинарный совет ИИХФ дисквалифицировал 19-летнего защитника на 15 месяцев — до 8 февраля 2021 года. В допинг-пробе игрока обнаружен мельдоний, который включён в список запрещённых веществ ВАДА.

Наряду с Никифировым Международная федерация хоккея дисквалифицировала известного российского защитника Кирилла Дьякова. Срок дисквалификации также составил 15 месяцев, отчёт которым начался со 2 ноября 2019 года. Срок окончания дисквалификации — февраль 2021 года.