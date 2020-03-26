КХЛ запустила виртуальный плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики

Континентальная хоккейная лига в официальной группе «ВКонтакте» запустила виртуальный плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики.
Официальное заявление Континентальной хоккейной лиги о прекращении сезона
Каждый день в соцсетях КХЛ будут проводиться виртуальные «матчи плей-офф» в виде голосования, в которых болельщики смогут выбрать победителя «матча». Команда, набравшая в «матче» наибольшее количество голосов, выигрывает. Как и в настоящем плей-офф, каждая серия проходит до четырёх побед.
Каждый «матч» будет длиться 12 часов (с 8:00 мск до 20:00 мск):
– в чётные дни «Барыс» vs «Сибирь» и СКА vs «Йокерит»;
– в нечётные дни «Ак Барс» vs «Салават Юлаев» и ЦСКА vs «Динамо» М.
Начало виртуальных полуфиналов конференций – завтра, 27 марта.
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