КХЛ запустила виртуальный плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики

Континентальная хоккейная лига в официальной группе «ВКонтакте» запустила виртуальный плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики.

Официальное заявление Континентальной хоккейной лиги о прекращении сезона

Каждый день в соцсетях КХЛ будут проводиться виртуальные «матчи плей-офф» в виде голосования, в которых болельщики смогут выбрать победителя «матча». Команда, набравшая в «матче» наибольшее количество голосов, выигрывает. Как и в настоящем плей-офф, каждая серия проходит до четырёх побед.

Каждый «матч» будет длиться 12 часов (с 8:00 мск до 20:00 мск):

– в чётные дни «Барыс» vs «Сибирь» и СКА vs «Йокерит»;

– в нечётные дни «Ак Барс» vs «Салават Юлаев» и ЦСКА vs «Динамо» М.

Начало виртуальных полуфиналов конференций – завтра, 27 марта.