Тренер Беляев: время тех денег, которых стоит Доус, похоже, уже прошло

Заслуженный тренер Казахстана Владимир Беляев ответил на вопрос, необходимо ли «Барысу» заключить контракт с выходящим на рынок неограниченно свободных агентов форвардом Найджелом Доусом.

«Мало примеров того, когда один и тот же хоккеист мог бы на высоком уровне сыграть после возвращения в команду. На плохом уровне любой вернётся и сыграет. Но тот уровень, который у Доуса был в „Барысе“ или хотя бы в „Автомобилисте“, я сомневаюсь, что он сможет вновь показать. Время тех денег, которых он стоит, похоже, уже тоже прошло», — цитирует Беляева Sports.kz.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина 36-летний нападающий отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-2».



Доус второй сезон является нападающим «Автомобилиста». Ранее он семь лет защищал цвета казахстанского «Барыса» и неоднократно играл за сборную Казахстана.