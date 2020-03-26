Тренер Беляев: время тех денег, которых стоит Доус, похоже, уже прошло

Заслуженный тренер Казахстана Владимир Беляев ответил на вопрос, необходимо ли «Барысу» заключить контракт с выходящим на рынок неограниченно свободных агентов форвардом Найджелом Доусом.
«Мало примеров того, когда один и тот же хоккеист мог бы на высоком уровне сыграть после возвращения в команду. На плохом уровне любой вернётся и сыграет. Но тот уровень, который у Доуса был в „Барысе“ или хотя бы в „Автомобилисте“, я сомневаюсь, что он сможет вновь показать. Время тех денег, которых он стоит, похоже, уже тоже прошло», — цитирует Беляева Sports.kz.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Доус записал на свой счёт 50 (20+30) баллов при показателе полезности «-5» и 13 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке 18 минут 14 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина 36-летний нападающий отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-2».
Доус второй сезон является нападающим «Автомобилиста». Ранее он семь лет защищал цвета казахстанского «Барыса» и неоднократно играл за сборную Казахстана.
- 26 марта 2020
-
14:32
-
14:20
-
14:04
-
13:41
-
13:16
-
13:01
-
12:48
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:05
-
10:51
-
10:25
-
10:15
-
09:45
-
09:21
-
09:00
-
05:49
-
02:54
-
02:34
-
00:51
-
00:25
-
00:12
- 25 марта 2020
-
23:46
-
23:13
-
22:59
-
22:29
-
22:00
-
21:26
-
21:14
-
20:39
-
20:21
-
20:05
-
20:00