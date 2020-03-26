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Бучневич — об аварии в США: моя машина просто в хлам, но финансовых потерь не будет

Бучневич — об аварии в США: моя машина просто в хлам, но финансовых потерь не будет
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал об аварии на Манхэттене, в которую попал с партнёром по команде — вратарём Игорем Шестёркиным.

«Это было очень неприятно. Едем спокойно по Бруклину, вдруг со встречной полосы поворачивает машина и врезается нам в бок, мы летим в сторону других машин. Чего с водителем той машины произошло, даже непонятно. У меня есть видео момента, но показывать я его не буду. Но нашей вины там совсем нет.

Да там что не скажи, смешно бы было. Не хотели просто рассказывать о нашем состоянии. У меня никаких повреждений не было, так, внутренние ушибы, но я же довольно быстро вернулся на лед. У Шестёркина всё было сильней, но говорили, что он пропустит три-четыре недели, а он уже через 14 дней вернулся.

Чья машина пострадала? Моя. Просто в хлам. Но она была в лизинге, так что финансовых потерь у меня не будет. Слушайте, раньше я мог в России ездить непристёгнутый, был грех. Но теперь понимаю, что если бы не ремни безопасности, то меня бы просто выбросило из машины», — цитирует Бучневича «Спорт-экспресс».

Шестёркин и Бучневич попали в аварию в США. Перед ними развернулась машина
«Рейнджерс» напугали журналистов и болельщиков. У одного сотрясение, у другого перелом ребра. К счастью, хоккеисты были пристёгнуты.
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