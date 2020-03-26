Майоров: во главе угла стоит победитель Кубка Гагарина. Кто получит медали — не интересно

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о решении КХЛ распределить места по итогам сезона.

«Лига пообещала, что как-то определит итоговые места команд, но я считаю, что в современных условиях это совершенно непринципиально. Вот в чемпионате СССР была битва за медали. И, допустим, «Крылья Советов» могли гордиться, что стали бронзовым призёром. Но сейчас всё это отошло на второй план. Во главе угла стоит победитель Кубка Гагарина. Всё. А кто там получит остальные медали, уже не очень-то и интересно. И уж в нынешнем сезоне это точно непринципиально.

Я бы не стал сейчас заниматься подсчётами и распределять первые места. Ведь при любом варианте обязательно найдутся обиженные! Учесть все обстоятельства просто невозможно. Логичнее объявить сезон незавершённым. И медали никому не вручать. Ведь такой форс-мажор ни один регламент учесть не в силах.

Кого я видел наиболее вероятным чемпионом? Весь сезон я отдавал предпочтение ЦСКА и не изменил своего мнения. Кстати, «армейцам» надо ещё вручить трофей за победу в регулярке. Его они завоевали честно. И по потенциалу, и по составу команда Игоря Никитина была претендентом номер один на Кубок Гагарина.

Вспомните, что в ходу сезоне ЦСКА мог любому своему лидеру дать возможность отдохнуть и залечить небольшое повреждение или спокойно восстановиться после болезни. И при этом не сбивался с победного ритма. А небольших спадов при нашем календаре не избежала ни одна команда», – цитирует Майорова сайт «Матч ТВ».