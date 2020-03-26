Источник: Умарк перейдёт в «Серветт» и будет получать в три раза меньше, чем в «Салавате»
Шведский нападающий Линус Умарк в следующем сезоне будет играть за «Женеву-Серветт» в чемпионате Швейцарии.
Как сообщает «Спорт Бизнес Online», 33-летний форвард по контракту со швейцарским клубом будет получать около 450 тыс. швейцарских франков в год (примерно 36 млн рублей). В «Салавате Юлаеве» Умарк зарабатывал 120 млн рублей в год.
Ранее шведский хоккеист объявил об уходе из уфимского клуба после того, как КХЛ завершила сезон из-за пандемии коронавируса.
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
«У меня всегда будет зелёное сердце». Умарк попрощался с «Салаватом Юлаевым»
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