Источник: Умарк перейдёт в «Серветт» и будет получать в три раза меньше, чем в «Салавате»

Шведский нападающий Линус Умарк в следующем сезоне будет играть за «Женеву-Серветт» в чемпионате Швейцарии.

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», 33-летний форвард по контракту со швейцарским клубом будет получать около 450 тыс. швейцарских франков в год (примерно 36 млн рублей). В «Салавате Юлаеве» Умарк зарабатывал 120 млн рублей в год.

Ранее шведский хоккеист объявил об уходе из уфимского клуба после того, как КХЛ завершила сезон из-за пандемии коронавируса.

Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».