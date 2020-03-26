Капитан «Чикаго» Тэйвз пожертвует $ 100 тыс. в сообщество по борьбе с коронавирусом

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз через свой личный благотворительный фонд пожертвует $ 100 тыс. в чикагское сообщество по борьбе с распространением коронавируса.

Статистика Джонатана Тэйвза в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тыс. человек в мире. Число погибших уже превысило 20 тыс.

Ранее российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пообещал пожертвовать $ 100 тыс. на зарплаты работникам домашней арены клуба, а шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист пожертвовал $ 100 тыс. через свой благотворительный фонд в продовольственный банк Нью-Йорка.