Хедман: Василевский — лучший вратарь НХЛ. Он просто невероятен
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман оценил игру голкипера Андрея Василевского в нынешнем сезоне.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/2020
«На мой взгляд, он лучший вратарь НХЛ. Некоторые из его сейвов выглядят просто невозможными. Иногда ты даже не ждёшь, что в такой ситуации он может выручить, но в то же время не удивляешься, когда он это делает. Он настолько быстр, что никогда не теряет нить игры. Васи просто невероятен», — приводит слова Хедмана пресс-служба НХЛ.
В промежутке с 17 декабря по 15 февраля Василевский выиграл 21 матч, обновив клубный рекорд по серии без поражений в основное время. Он стал шестым вратарём в истории НХЛ, которому удалось не проигрывать в основное время как минимум 21 матч подряд.
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В первой десятке два россиянина, но больше всех от Александра Великого натерпелись Лундквист и Флёри.
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