Фазель не исключил, что останется на посту главы ИИХФ после даты выборов

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал информацию о том, что он может остаться на своём посту и после сентября 2020 года, когда должны состояться выборы нового председателя ИИХФ. Ранее Фазель заявлял, что однозначно уйдёт со своего поста после 26 лет руководства этой организацией.

«Я слушаю и делаю заметки. Я не хочу покидать корабль в неспокойных водах. Это было бы несправедливо по отношению к моему преемнику. Кандидатам сегодня очень трудно вести агитацию в сложившихся условиях. Если мне придётся оставаться на своём посту ещё шесть месяцев или год, то посмотрим. Но я исключаю новый четырёхлетний срок.

Что касается переноса чемпионата мира в Швейцарии на 2021 год, то это не является приоритетом. Это было трудное решение, мы за три недели отменили 19 мероприятий. Есть определённые проблемы, которые надо решать, есть расходы, которые надо покрыть. Я предпочитаю не паниковать, а спокойно работать», — приводит слова Фазеля La Regione.