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«Сочи» подписал новый контракт с Денисом Мосалёвым

«Сочи» подписал новый контракт с Денисом Мосалёвым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Денисом Мосалёвым, информирует официальный сайт черноморской команды. Новое соглашение с игроком подписано на один сезон.

Мосалёв играет за «леопардов» с сезона-2018/2019. В общей сложности он провёл в составе черноморского клуба 78 матчей и набрал в них 23 очка, забросив 11 шайб и сделав 12 голевых передач.

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Мосалёв принял участие в 50 встречах, записав на свой счёт 18 (8+10) баллов при среднем игровом времени 14 минут 47 секунд за матч и показателе полезности «+1».

«Поздравляем Дениса с подписанием нового контракта и желаем отличного сезона 2020/2021!» — указано в сообщении на официальном сайте «леопардов».

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