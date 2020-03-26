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Московское «Динамо» изменило логотип на время карантина из-за коронавируса

Московское «Динамо» изменило логотип на время карантина из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» изменило логотип на время карантина. На новой эмблеме клуба буква Д изображена в доме на карантине.

Посмотреть фото можно в официальном "твиттере" московского «Динамо».

Таким образом клуб поддержал челлендж «Оставайся дома», который призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Аналогичным образом поступили два казанских клуба — хоккейный «Ак Барс» и футбольный «Рубин».

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тыс. человек в мире. Число погибших уже превысило 20 тыс. По состоянию на утро 26 марта в России за сутки подтверждены 182 новых случая коронавируса в 18 регионах, всего в России 840 заболевших в 56 регионах.

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