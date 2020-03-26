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Кемпе: не встречал проблему с нехваткой туалетной бумаги, кроме как в новостях и соцсетях

Кемпе: не встречал проблему с нехваткой туалетной бумаги, кроме как в новостях и соцсетях
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе рассказал, как проводит карантин после завершения сезона в КХЛ.

«Никуда из России я не улетел. Ведь по возвращении предстоит пройти двухнедельный карантин. Это вовсе не проблема для меня. Нужно быть готовым к работе и держать себя в форме. Москва — отличный город, и мне комфортно жить здесь. Единственное, что моя семья сейчас дома, но у нас есть телефоны. Мы созваниваемся по видеосвязи.

Все мы профессионалы и должны быть сфокусированы на работе. Никто в команде не паникует. Я читаю новости и стараюсь соблюдать меры предосторожности. Мою руки. Не выхожу на улицу без крайней необходимости, например, в магазин за продуктами. Старюсь соблюдать дистанцию с другими людьми, но без паники.

Ещё читал новости про туалетную бумагу. Это довольно-таки забавно. Но на полках в магазине она стоит, и, кроме как в новостях и социальных сетях, я не встречал проблему с её нехваткой», — приводит слова Кемпе пресс-служба «армейцев».

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