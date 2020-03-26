Д. Стаал: давайте сразу плей-офф, к чёрту «Рейнджерс»
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал пошутил относительного того, стоит ли НХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат и вывести в плей-офф команды по проценту набранных очков.
«Да, давайте сразу плей-офф. К чёрту «Рейнджерс». На самом деле вы можете размышлять и пытаться решить, что справедливо, а что нет. В любом случае всегда найдётся тот, кто разозлится из-за принятого решения», — сказал Стаал.
Примечательно, что в составе «Рейнджерс» выступает родной брат форварда «ураганов» – защитник Марк Стаал. 33-летний защитник «синерубашечников» в свою очередь считает справедливым доиграть регулярку до конца или провести плей-ин.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
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