Овечкин: для «Вашингтона» было бы лучше, если бы плей-офф начался прямо сейчас
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался относительного того, стоит ли НХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат и вывести в плей-офф команды по проценту набранных очков.
«Для нас было бы лучше, если бы плей-офф начался прямо сейчас. Извините, ребята», – приводит слова Овечкина обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен с 12 марта, сроки окончания перерыва не известны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 22 тысяч человек.
Д. Стаал: давайте сразу плей-офф, к чёрту «Рейнджерс»
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