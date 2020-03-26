Хоккеисты СКА обратились к болельщикам после досрочного завершения сезона КХЛ
Хоккеисты СКА обратились к болельщикам в связи с досрочным завершением сезона-2019/2020 из-за коронавируса.
«Мы шли вперед рядом с вами и благодаря вашей поддержке. И скоро продолжим! Спасибо, дорогие болельщики. И, конечно, вперёд, наш СКА!» — говорится в сообщении «армейцев».
Видео также доступно в официальном «твиттере» СКА.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тыс. человек в мире. Число погибших превысило уже 22 тыс. По состоянию на утро 26 марта в России за сутки подтверждено 182 новых случая коронавируса в 18 регионах, всего в России 840 заболевших в 56 регионах.
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