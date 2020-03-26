Овечкин: конечно, хотелось бы снова забить 50 голов, но безопасность важнее

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не фокусируется на том, что из-за эпидемии коронавируса, которая прервала сезон в НХЛ, он не сможет забить 50 голов в регулярном чемпионате.
«Конечно, хотелось бы снова забить 50 голов. Но сейчас гораздо важнее, чтобы все были в безопасности.
Нужно позаботиться о себе, о семье и друзьях. Помогайте друг другу. Оставайтесь в безопасности. Сейчас мы переживаем сложные времена. Мы все скучаем по вам, но сейчас всем нужно собраться и преодолеть это», — приводит слова Овечкина обозреватель Саманта Пелл в «Твиттере».
Овечкин — третий хоккеист в истории НХЛ, кто 8 раз в карьере смог достичь этой снайперской отметки. Чаще него голевой «полтинник» выбивали только форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси и легендарный Уэйн Гретцки — они это делали 9 раз.
- 26 марта 2020
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