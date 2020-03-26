Жена Малкина обеспокоена недостаточными мерами по борьбе с коронавирусом в России

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, выразила обеспокоенность в связи с недостаточными мерами по борьбе с коронавирусом в России.
«Вчера разговаривала с подругой из Москвы. Расстроилась — далеко не все осознали масштаб проблемы. Насколько всё серьезно. В некоторых ресторанах до сих пор много посетителей, как и в торговых центрах. Антисептики используются не везде, многие сотрудники без защитных масок. Очень волнуюсь за своих друзей и родственников, маму и брата, волнуюсь за стареньких бабушку с дедушкой. За всех наших пожилых людей, для которых эта зараза несёт серьёзную угрозу здоровью и смертельные риски!
Люди во всем мире включились в борьбу с вирусом, каждый из нас сегодня ответственен за себя и своё окружение! В Майами мы и наши соседи соблюдаем максимум мер, что говорить, если нам приходится выходить на улицу — по возвращению мы стираем всю свою одежду в режиме санитайз. Перебор? здесь уже никто так не думает. И, если каждый из нас будет бдителен, то мы справимся.
В нашем штате уже закрыто всё. Работают только аптеки, госпиталя и продуктовые магазины. У вас в городе? Есть ли всё необходимое?» — рассказала Кастерова в «Инстаграме».
- 26 марта 2020
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