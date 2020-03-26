«Колорадо» продлил контракт с нападающим Тайнэном

«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с нападающим Ти Джей Тайнэном, сообщает пресс-служба клуба. Летом 28-летний американец мог получить статус неограниченно свободного агента.

Соглашение рассчитано на один год. Тайнэн заработает $ 800 тыс. за сезон. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист провёл за «Эвеланш» 16 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. В 42 матчах в АХЛ набрал 47 (5+42) очков.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. К моменту паузы «Колорадо» набрал 92 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.