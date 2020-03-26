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«Колорадо» подтвердил положительный тест игрока клуба на коронавирус

«Колорадо» подтвердил положительный тест игрока клуба на коронавирус
Хоккей / НХЛ 0

Хоккеист «Колорадо Эвеланш» сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба клуба. На данный момент имя хоккеиста не разглашается.

«Игрок находился дома в изоляции с тех пор, как появились первые симптомы. Выздоровел и вернулся к нормальной жизни. «Эвеланш» оповестили всех, кто контактировал со спортсменом.

Здоровье и безопасность игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества остаются нашим главным приоритетом. «Колорадо Эвеланш» продолжает работать вместе с медицинским персоналом и должностными лицами общественного здравоохранения, чтобы сделать всё возможное для безопасности и здоровья людей в это сложное из-за распространения коронавируса время», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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