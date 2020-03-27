Кравчук: в Монреале пустых полок в магазинах не замечал

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук рассказал, как соблюдают карантин жители Монреаля

«Какова сейчас обстановка в Монреале? Спокойная. Меры профилактики приняты, люди их соблюдают, поэтому столь напряжённой ситуации, как в Европе, нет. Массовые мероприятия не проводятся, в том числе спортивные, но это не новость — сезоны в Северной Америке уже прерваны. Это касается не только НХЛ, но и НБА, и бейсбольной лиги, и других крупных соревнований. Поэтому все ждут, когда исчезнет угроза заражения.

Здесь рассчитывают на сознательность жителей. В принципе, не могу сказать, что есть какие-то проблемы. Люди свободно перемещаются по улице, но многие носят защитные маски. Хотя я лично при нахождении на открытом воздухе не вижу в этом смысла. Всё-таки угроза распространения этого вируса больше относится к закрытому пространству, будь то какие-либо здания или общественный транспорт. Поэтому, к примеру, в банки сейчас одновременно пропускают не более пяти человек. Но общественный транспорт функционирует по-прежнему — работают и метро, и автобусы. Причем автобусы на время карантина сделали бесплатными.

Какие ещё послабления ввели? Бесплатные интернет и междугородняя связь. Если ты подключен к канадскому оператору, то и по мобильному телефону внутри страны можешь говорить бесплатно. Кроме того, на время карантина у нас свободный доступ к Netflix — можно смотреть фильмы и сериалы сколько угодно.

Достаточно ли в магазинах продуктов? Про крупы слышал, что они расходятся быстро. Но я могу говорить только о Монреале, поскольку живу там. Может быть, в Нью-Йорке или Москве такая проблема есть, но в Монреале пустых полок в магазинах не замечал, и мои знакомые тоже не жаловались. Разве что к вечеру, бывает, раскупают товары первой необходимости. Но к утру завозят новые, и ты можешь купить всё, что тебе нужно, когда магазины открываются. Кстати, на входе раздают одноразовые гигиенические перчатки, чтобы не прикасаться к еде, которую покупаешь, голыми руками», — приводят слова Кравчука «Известия».