Дементьев: перед отъездом за океан молодёжи надо понимать, что НХЛ там может и не пахнуть

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о новой волне отъездов молодых российских игроков в Северную Америку.

«Станем ли мы свидетелями новой волны отъезда наших игроков, в том числе и молодых, за океан? По поводу молодых хоккеистов и их отъезда в НХЛ можно сказать, что это слишком громкие и высокие слова. Потому что, на мой взгляд, именно молодым игрокам для начала нужно пройти все круги ада в Северной Америке, поиграв за различные низшие лиги, прежде чем рассчитывать попасть в НХЛ. Посмотрите, сколько лет наши ребята, уезжавшие за океан в совсем юном возрасте, проводили в Американской лиге (AHL), лиге Восточного побережья (ECHL), прежде чем получить право сыграть свой дебютный матч в Национальной хоккейной лиге.

Нужно отдать должное тем людям, которые прошли всё это и вытерпели. Но сколько было примеров молодых хоккеистов, не сумевших пройти этот путь, которые сломались! Поэтому перед тем, как делать столь серьёзный шаг якобы с отъездом в НХЛ, необходимо понимать, что лучшей лигой там может и не пахнуть на протяжении многих лет», — приводит слова Дементьева News.ru.