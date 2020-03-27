Главврач НХЛ — о коронавирусе: среди хоккеистов ещё будут случаи заражения

Глава медицинской службы НХЛ Винне Меувиссе поделился мнением по поводу дальнейшей динамики развития пандемии коронавируса.
«Сложно предсказать, в каком направлении будет развиваться пандемия, как долго она продлится. Но мы считаем, что ситуация сначала ухудшится и только потом улучшится. Мы хорошо представляем себе ситуацию. Прошло почти две недели, и вероятность заболевания на этом этапе ещё не очень велика. Но это не значит, что никто не заразится. Я полагаю, что это произойдёт по мере распространения инфекции. Положительные тесты среди хоккеистов ещё будут.
Возобновление сезона? Если мы хотим собрать людей в одном месте, нам надо убедиться, что хоккеисты и сотрудники полностью здоровы, что они не заражены. Мы должны знать, что, собирая игроков даже небольшими группами, мы не увеличиваем риск распространения коронавируса. А ещё нам надо оценивать риски в крупном масштабе. У нас 31 клуб, и они расположены в разных городах. Ситуация в них может отличаться друг от друга.
Во время хоккейного матча легко передать инфекцию, потому что игроки находятся рядом друг с другом в одном помещении. Команда едет на выезд вместе, все летят одним самолётом и так далее. Это ставит под удар всех», – цитирует Миувиссе пресс-служба НХЛ.
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