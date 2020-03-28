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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 28 марта

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 28 марта
Хоккей / КХЛ 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 28 марта.

2010 год. «Ак Барс» — «Металлург» Мг — 3:1 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
28 марта 2010, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Контиола (Хлыстов) – 24:37' (5x5)   1:1 Медведев (Алексеев) – 28:31' (5x5)   2:1 Бадюков (Медведев) – 31:14' (5x5)   3:1 Бадюков – 44:53' (5x5)

«Ак Барс» выбил «Металлург» из плей-офф, дубль в решающем матче сделал Алексей Бадюков.

2012 год. СКА — «Динамо» Москва — 4:5 ОТ (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
28 марта 2012, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Тихонов (Макаров) – 12:01' (5x5)   2:0 Тихонов (Тарасенко, Первышин) – 21:37' (5x5)   3:0 Тарасенко (Первышин, Макаров) – 30:06' (5x5)   3:1 Квапил (Граняк) – 43:23' (5x5)   3:2 Комаров (Горохов, Горовиков) – 44:52' (5x4)   4:2 Тарасенко (Калинин) – 47:31' (5x4)   4:3 Мосалёв (Кокарев, Горохов) – 48:41' (5x5)   4:4 Мосалёв (Кокарев, Бабенко) – 58:15' (5x5)   4:5 Мосалёв (Кокарев) – 70:09' (5x5)

Московский клуб сделал камбэк с 0:3, хет-трик у Дениса Мосалёва.

2013 год. «Трактор» — «Ак Барс» — 5:6 ОТ (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
28 марта 2013, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 6
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ничушкин (Нестеров, Куинт) – 02:57' (5x5)   2:0 Якуценя (Васильченко, Контиола) – 15:51' (5x5)   2:1 Морозов – 18:43' (5x4)   2:2 Куляш – 24:36' (5x5)   2:3 Лукоянов (Голубев, Куляш) – 26:12' (5x5)   3:3 Булис (Куинт, Рябыкин) – 36:52' (5x4)   4:3 Булис (Кузнецов, Чистов) – 39:03' (5x4)   5:3 Контиола (Якуценя) – 49:38' (5x5)   5:4 Морозов (Медведев, Капанен) – 55:08' (5x5)   5:5 Дарзиньш (Терещенко, Куляш) – 55:36' (5x5)   5:6 Зарипов (Медведев) – 76:50' (5x5)

Победу «Ак Барсу» в драматичном матче принёс Данис Зарипов.

2017 год. «Ак Барс» — «Металлург» Мг — 2:3 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
28 марта 2017, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Азеведу (Секач, Яруллин) – 12:13' (5x4)   1:1 Мозякин (Ли, Зарипов) – 31:55' (5x4)   2:1 Глухов – 45:56' (5x5)   2:2 Зарипов (Ли, Коварж) – 56:08' (5x5)   2:3 Зарипов (Антипин, Коварж) – 58:38' (5x5)

«Металлург» выбил «Ак Барс» в четвёртом матче, дубль сделал Зарипов.

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