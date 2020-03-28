Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 28 марта

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 28 марта.



2010 год. «Ак Барс» — «Металлург» Мг — 3:1 (шестой матч серии)

«Ак Барс» выбил «Металлург» из плей-офф, дубль в решающем матче сделал Алексей Бадюков.



2012 год. СКА — «Динамо» Москва — 4:5 ОТ (первый матч серии)

Московский клуб сделал камбэк с 0:3, хет-трик у Дениса Мосалёва.



2013 год. «Трактор» — «Ак Барс» — 5:6 ОТ (четвёртый матч серии)

Победу «Ак Барсу» в драматичном матче принёс Данис Зарипов.



2017 год. «Ак Барс» — «Металлург» Мг — 2:3 (четвёртый матч серии)

«Металлург» выбил «Ак Барс» в четвёртом матче, дубль сделал Зарипов.