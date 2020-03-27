Источник: нападающий «Салавата» Кадейкин перейдёт в «Детройт»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин намерен продолжить карьеру в НХЛ. Как сообщает «Спорт Бизнес Online», российский нападающий в межсезонье подпишет контракт новичка с «Детройт Ред Уингз», которому в НХЛ принадлежат права на игрока.
1 мая Кадейкин в КХЛ станет ограниченно свободным агентом. «Салават Юлаев» сохранит на него права в случае отъезда за рубеж.
В минувшем сезоне 26-летний форвард набрал 29 (11+18) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести матчах плей-офф набрал 3 (0+3) очка. Игрок выступает за «Салават» второй сезон.
Всего в КХЛ Кадейкин провёл 381 матч за «Атлант», СКА, «Локомотив», «Салават» и набрал 130 (51+79) очков. В составе СКА в 2015 году он завоевал Кубок Гагарина.
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