Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 29 марта
В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 29 марта.
2014 год. «Салават Юлаев» — «Барыс» — 3:2 (шестой матч серии)
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
29 марта 2014, суббота. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Барыс
Нур-Султан
1:0 Вишневский (Кайгородов) – 03:36' (5x4) 1:1 Блохин (Антропов, Руденко) – 12:45' (5x5) 2:1 Мирнов (Кулда, Макаров) – 42:45' (5x4) 3:1 Слепышев (Степанов) – 51:44' (5x5) 3:2 Доус (Баркер) – 56:24' (5x4)
Уфимская команда выбила «Барыс» из плей-офф в шестом матче серии.
2018 год. СКА — ЦСКА — 4:5 ОТ (первый матч серии)
ЦСКА в результативном матче переиграл СКА, хет-трик на счету Андрея Кузьменко.
2019 год. «Авангард» — «Салават Юлаев» — 4:3 ОТ (первый матч серии)
В драматичном матче «ястребы» обыграли клуб из Уфы.
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
29 марта 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бек (Франсон, Шумаков) – 10:38' (5x3) 1:1 Арзамасцев (Хартикайнен, Умарк) – 20:51' (5x5) 2:1 Покка (Деарне) – 21:59' (5x5) 2:2 Хохряков (Кугрышев, Ткачёв) – 32:09' (5x5) 2:3 Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен) – 46:13' (5x5) 3:3 Стольберг (Деарне, Бек) – 52:01' (5x5) 4:3 Шумаков (Франсон, Бек) – 64:03' (5x4)
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