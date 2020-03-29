Три самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 29 марта

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, сыгранные в разные годы 29 марта.



2014 год. «Салават Юлаев» — «Барыс» — 3:2 (шестой матч серии)

Уфимская команда выбила «Барыс» из плей-офф в шестом матче серии.



2018 год. СКА — ЦСКА — 4:5 ОТ (первый матч серии)



ЦСКА в результативном матче переиграл СКА, хет-трик на счету Андрея Кузьменко.



2019 год. «Авангард» — «Салават Юлаев» — 4:3 ОТ (первый матч серии)



В драматичном матче «ястребы» обыграли клуб из Уфы.