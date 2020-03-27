«Салават» в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что в следующем сезоне КХЛ уфимский клуб будет проводить домашние матчи на площадке финского формата.
«В будущем сезоне в соответствии с регламентом КХЛ переходит на два размера: канадский и финский. Мы будем переходить на уменьшение и играть на финской площадке.
Предсезонные сборы? Сейчас очень тяжело говорить. Из года в год сборы проходили в Финляндии, сейчас граница закрыта, планируем какие-то изменения. В следующем сезоне мы проводим турнир, команды подтвердились. Но есть вопрос, начнётся ли предсезонка в то же время.
Домашний турнир? Отправили приглашение швейцарцам. Они, к сожалению, отказались. Это было ещё до ситуации с коронавирусом. Участие примут «Трактор», «Нефтехимик» и ещё один российский клуб. Ждём официальное подтверждение», – приводит слова Курносова «Горобзор.ру».
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