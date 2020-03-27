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Курносов — о потолке зарплат: всё будет зависеть от менеджмента, а не от денег

Курносов — о потолке зарплат: всё будет зависеть от менеджмента, а не от денег
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.

«Мы выступали за введение этого потолка. Это очень хорошая вещь, которая выравнивает зарплатные ведомости команды. Несмотря на все сложности, мы надеемся, что лига станет интереснее и у всех будут более равные составы. Здесь всё будет зависеть от уровня менеджмента, а не того, у кого у больше денег. Будем делать всё, чтоб соответствовать топ-клубу.

Распределение мест в этом сезоне? Я думаю, будут решать, по каким критериям будет оценено распределение мест. Возможно, будут смотреть на регулярку, возможно, ещё на что-то. Не могу пока сказать. Я очень надеюсь, что будут учитывать проход первого раунда плей-офф. Потому что не учитывать и оценивать по регулярке – неправильно", – приводит слова Курносова «Горобзор.ру».

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