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Хоккей сегодня: в Беларуси стартует финальная серия Экстралиги

Хоккей сегодня: в Беларуси стартует финальная серия Экстралиги
Хоккей / Прочие 0

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все хоккейные турниры по всему миру были остановлены. А вот в Беларуси матчи, несмотря ни на что, проводят.

Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводиться.

Сегодня, 27 марта, состоится первый матч финала плей-офф Экстралиги между «Юностью» и «Шахтёром». Начало матча — в 20:00 мск.

Беларусь - Экстралига - плей-офф. Финал. 1-й матч
27 марта 2020, пятница. 20:00 МСК
Юность-Минск
Минск
Не начался
Шахтёр-Солигорск
Солигорск

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тыс.

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