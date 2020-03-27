Цулыгин: мою работу будут оценивать руководители. Было бы здорово остаться в «Салавате»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил, что надеется остаться в уфимском клубе на следующий сезон.

«Мою работу буду оценивать не я, а наши руководители. Получилось в прошлом году завоевать медали. Конечно, хотелось бы играть в финале, но бронзовые медали были шагом вперед. В этом году… Сложно что-то сказать. Мы остановились, когда прошли первый круг. Я думаю, второй раунд дал бы какие-то полноценные ответы. Оценивать свою работу я не могу. Мой контракт действует до 30 апреля. Это мой родной город, я здесь вырос и родился. Поэтому было бы здорово работать здесь.

В начале регулярного чемпионата испытывали трудности. Это было связано с игрой в большинстве. Первые 18 игр искали, как разыгрывать численное преимущество, старались, чтобы играли две пятёрки. К сожалению, ничего не получалось, забили всего шесть шайб. После этого решили перестроиться и сделать одну хорошую пятёрку. Это сработало, потому что следующие игры стали много забивать и выигрывать за счёт этого игры. Очень достойно выступали на домашней арене, набрали 41 очко за 31 игру. Это хороший результат. Если бы играли так же на выезде, то заняли бы место повыше. В гостях набрали всего 27 очков. Но в плей-офф не важно, с какого места выходить, все соперники сильные и играют от ножа. Хорошо, что к плей-офф притёрлись, исправили все ошибки. Считаю, что первый круг мы сыграли достойно", — цитирует Цулыгина «Горобзор.ру».