Трое североамериканских легионеров минского «Динамо» отправились в отпуск за свой счёт

Североамериканские легионеры минского «Динамо» Шейн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиотт отправились в отпуск за свой счёт, сообщается на официальном сайте клуба.
В свою очередь Марк-Андре Граньяни, Джо Морроу, Дэнни Тэйлор, Александр Павлович и Артём Демков продолжают работать в тренинг-кэмпе. Все игроки, кроме вызванных в национальную команду, будут тренироваться в расположении команды до 30 апреля.
При этом хоккеистам предоставлена возможность взять отпуск за свой счёт и отправиться домой. Заработная плата в таком случае за этот период им выплачиваться не будет. Ранее тренинг-кэмп уже покинул Райан Спунер. Теперь к своим семьям улетели Принс, Паре и Эллиотт. При этом Минское «Динамо» сохраняет спортивные права на Спунера, а контракты Принса и Паре будут действовать ещё один сезон.
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