Разин: возможно, Лапенковым руководило желание отомстить. Он собрал все мои проколы

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о высказываниях в свой адрес со стороны экс-форварда череповецкого клуба Евгения Лапенкова.
«Возможно, им руководило желание отомстить мне. Но он прекрасно знал, что в поездку, после которой и произошло его расставание с клубом, он едет с последней возможностью проявить себя. Этого не произошло. После игры я указал ему на все его ошибки и сказал, что не вижу его в команде. Более того, дал ему возможность выступить с ответным словом. Он высказался. Всё.
Сам я не читал и не смотрел видео с его выступлением, но из того, что мне рассказывали, я сделал вывод, что он хорошо подготовился к интервью. Собрал воедино проколы, которые случались на протяжении всей моей карьеры. Но самое интересное, я и не спорю с тем, что эти самые ошибки я совершал. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Я думаю, что в той ситуации если бы ещё хоть один хоккеист выступил против меня не то что в СМИ, а даже в пределах череповецкого Ледового дворца, то уже на следующий день я бы совершенно точно не работал главным тренером «Северстали». Чудес не бывает. Но всё, что случилось, – это для меня дополнительный стимул делать свою работу ещё лучше, чтобы в моей жизни не было больше таких Лапенковых», — цитирует Разина РИА «Новости».
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