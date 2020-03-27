Агент: Скабелка не готов совмещать должности, но в системе «Барыса» это не работает

Агент Шуми Бабаев высказался о будущем двух своих клиентов — главном тренер ХК «Сочи» Александре Андриевском и главном тренере «Барыса» Андрее Скабелке.

«Андриевский получил предложение от «Сочи» и, скорее всего, там продолжит работу. Там всё нормально, проблем нет, он получил нормальное предложение, которое в принципе нас устраивает.



По Скабелке пока ситуация подвешенная. Система работы в «Барысе» подразумевает, что главный тренер клуба должен тренировать сборную. И с моей стороны, это правильно, я не представляю, как главный тренер «Барыса» не будет возглавлять сборную. Я был генеральным менеджером сборной и понимаю, что другого варианта нет. Главный тренер «Барыса» должен быть наставником сборной Казахстана, пока нет решения о том, что казахстанские хоккеисты перестанут считаться легионерами и смогут играть в разных клубах. В таком случае их количество увеличится, тогда можно будет думать о том, что тренер сборной будет отдельный, он будет ездить и просматривать игроков. Но пока они все в одном месте, здесь такая ситуация.



Андрей Владимирович в этой ситуации считает себя виноватым в том, что не вышел со сборной Казахстана в финальный олимпийский квалификационный турнир. Этот осадок у него есть, и поэтому он занял такую позицию, что не готов совмещать должности. Но в системе «Барыса» это не работает, поэтому и получается такая подвешенная ситуация», — цитирует Бабаева ТАСС.