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«Локомотив» в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата

«Локомотив» в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» в официальном «твиттере» сообщил, что в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата.

«Начиная со следующего сезона будем играть на «финской» ледовой площадке! Сейчас в «Арене-2000» завершается демонтаж прежней коробки, которая вскоре станет чуть меньших размеров — 60x28 метров. Для полной замены площадки потребуется более месяца. Будем держать вас в курсе», — сказано в сообщении.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».

Сегодня, 27 марта, на итоговой пресс-конференции об аналогичном решении сообщил генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов. В этом сезоне ярославский и уфимский клубы проводили домашние матчи на площадках европейского формата.

«Салават» в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата
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