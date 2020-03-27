«Локомотив» в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата
«Локомотив» в официальном «твиттере» сообщил, что в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата.
«Начиная со следующего сезона будем играть на «финской» ледовой площадке! Сейчас в «Арене-2000» завершается демонтаж прежней коробки, которая вскоре станет чуть меньших размеров — 60x28 метров. Для полной замены площадки потребуется более месяца. Будем держать вас в курсе», — сказано в сообщении.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Локомотива».
Сегодня, 27 марта, на итоговой пресс-конференции об аналогичном решении сообщил генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов. В этом сезоне ярославский и уфимский клубы проводили домашние матчи на площадках европейского формата.
«Салават» в следующем сезоне КХЛ будет играть на площадке финского формата
Читайте также
- 27 марта 2020
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:35
-
14:08
-
14:01
-
13:49
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:06
-
11:02
-
10:40
-
10:21
-
10:03
-
09:45
-
09:27
-
09:05
-
08:54
-
08:11
-
01:01
-
00:51
-
00:18
- 26 марта 2020
-
23:59
-
23:46
-
23:31
-
22:55
-
22:37
-
22:07
-
21:53
Партнерский контент