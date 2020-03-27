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Кержаков: Овечкин для мирового хоккея – как Роналду и Месси в одном флаконе

Кержаков: Овечкин для мирового хоккея – как Роналду и Месси в одном флаконе
Хоккей / НХЛ 0

Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу, экс-нападающий «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков рассказал об отношении к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Я восхищаюсь Овечкиным как хоккеистом, а люблю Панарина. И ещё мне нравится Андрей Василевский. У меня вообще есть мечта – хотя бы раз выйти и сыграть в хоккейных воротах в любительском матче. Вот в футболе это было, я даже на чемпионате города играл в воротах второй тайм.

Овечкин для мирового хоккея – как Роналду и Месси в одном флаконе. Я очень переживаю за то, чтобы он как можно ближе подошёл к рекорду Уэйна Гретцки. А если так получится, то и побил бы его. Это было бы здорово», – цитирует Кержакова сайт «Матч ТВ».

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