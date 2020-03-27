Директор «Нефтехимика» — о мотивации в конце сезона: была дезинформация в части суммы

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов назвал чушью сообщения, что игроки нижнекамского клуба получили большую премию за победы в конце регулярного чемпионата, позволившие команде пробиться в плей-офф.

«Там была дезинформация в части суммы. Называли и миллион, и 800 тысяч — всё это чепуха. Да, дополнительное мотивирование было. Путём премирования игроков за победу в конкретных матчах, точечно. Мы знали, где у нас принципиальные соперники и где нужно мотивировать. С кем-то просто вели разговор — кому-то нужен кнут, а кому-то пряник. Мы мотивировали дополнительно в течение сезона, но в рамках текущего бюджета и принятых руководством решений никакой самостоятельности тут не было. Всё это в целом и дало результат.

Бюджет у нас формируется на календарный год, соответственно, он включает в себя завершение этого сезона, учебно-тренировочные сборы, два турнира — в Уфе и, возможно, в Челябинске, три выставочных матча с соседями. И начало следующего сезона до 1 января следующего года — вот такой бюджет принят. Чтобы сразу пресечь разговоры о том, что команда не будет играть в КХЛ, и прочие слухи, скажу, что он не ниже уровня прошлого года. Бюджет достаточен для того, чтобы мы снова собрали хорошую команду, сохранили нынешний костяк и уже точечно искали игроков на нужные позиции», — цитирует Ларионова «Реальное время».