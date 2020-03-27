«Ак Барс» показал, как нападающий Тихонов отжимается с женой на спине

«Ак Барс» в официальном «твиттере» показал тренировку российского нападающего Виктора Тихонова. Форвард казанского клуба сделал отжимания с женой на спине.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

31-летний Тихонов в этом сезоне провёл за СКА всего девять матчей, набрав 1 (1+0) очко при полезности «-2». В ноябре 2019 года нападающий был обменян в «Ак Барс», где забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач в 27 матчах. Виктор выступал в «армейском» клубе на протяжении восьми сезонов с перерывом на игру в Северной Америке в течение сезона-2015/2016.

В первом раунде плей-офф команда Дмитрия Квартальнова переиграла «Нефтехимик» (4-0) и в полуфинале Востока должна была сыграть с «Салаватом Юлаевым», но сезон завершили из-за пандемии коронавируса.