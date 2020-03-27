Разин: сам иногда предлагаю хоккеистам побоксировать со мной пару раундов

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, что всегда готов пообщаться со своими игроками в неформальном режиме. Также Разин поделился мнением о воспитании современных хоккеистов.
«Либо время такое, либо люди такие. Прекрасно помню, как у меня были недомолвки с великим Виктором Тихоновым. Но я забросил шайбу, отдал Виктору Васильевичу честь, и на этом с моей стороны конфликт был исчерпан. Но чтобы оскорблять кого-то, да ещё и публично… Нет, мы были воспитаны по-другому.
Прекрасно помню, что сам очень любил поговорить со своими тренерами. Поэтому я и хоккеистов своих уважаю за их собственное мнение. Всегда говорю им: пожалуйста, приходите, задавайте вопросы. Где-то, возможно, поговорим и на повышенных тонах, но мы выскажем друг другу претензии, забудем об этом и будем двигаться дальше.
Скажу больше: у нас в раздевалке лежат боксёрские перчатки, я иногда сам предлагаю хоккеистам в качестве тренировки побоксировать пару раундов. Поэтому у них есть возможность проверить мою челюсть на крепость.
Кто рискнул? Макар Хабаров, Влад Кодола, Сергей Монахов. Да много с кем уже вставали в ринг. Кто самый серьёзный спарринг-партнёр? Антон Сизов. Хорошо, что мы не практикуем полный контакт, а то бы он меня точно прибил», – цитирует Разина РИА «Новости».
- 27 марта 2020
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