Хоккеисты «Авангарда» сыграли в настольный теннис клюшками и коньками

Хоккеисты «Авангарда» с помощью экипировки сыграли в настольный теннис. Спортсмены начали игру ракетками, а затем задействовали клюшки, коньки, щитки и даже шлемы.
«Когда для хоккея нет льда, а спорта на карантине хочется», — говорится в сообщении клуба.
Видео можно посмотреть в «твиттере» омского клуба.
Спортсмены находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Из-за эпидемии сезон в КХЛ был прерван. Позднее было объявлено, что чемпионат будет завершён досрочно без выявления победителя.
«Авангард» не сумел преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, уступив «Салавату Юлаеву».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.
- 27 марта 2020
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