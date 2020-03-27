Хоккеисты «Авангарда» сыграли в настольный теннис клюшками и коньками

Хоккеисты «Авангарда» с помощью экипировки сыграли в настольный теннис. Спортсмены начали игру ракетками, а затем задействовали клюшки, коньки, щитки и даже шлемы.

«Когда для хоккея нет льда, а спорта на карантине хочется», — говорится в сообщении клуба.

Видео можно посмотреть в «твиттере» омского клуба.

Спортсмены находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Из-за эпидемии сезон в КХЛ был прерван. Позднее было объявлено, что чемпионат будет завершён досрочно без выявления победителя.

«Авангард» не сумел преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, уступив «Салавату Юлаеву».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.