Посол США: наш народ очень признателен России, что поделились с нами талантом Овечкина

Посол США в России Джон Салливан признался, что является поклонником таланта российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«То, что объединяет американцев и россиян, — это хоккей на льду. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне.

Народ США очень признателен России за то, что они поделились с нами таким талантом… И когда я думаю об общих интересах России и США, мои первые мысли — о хоккее», — приводит слова посла РИА «Новости».

За свою карьеру Овечкин забросил 706 шайб в НХЛ. Рекордсменом является легендарный Уэйн Гретцки, в активе которого — 894 шайбы.

В настоящее время регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда чемпионат будет возобновлён.