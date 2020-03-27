Посол США: наш народ очень признателен России, что поделились с нами талантом Овечкина
Посол США в России Джон Салливан признался, что является поклонником таланта российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«То, что объединяет американцев и россиян, — это хоккей на льду. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне.
Народ США очень признателен России за то, что они поделились с нами таким талантом… И когда я думаю об общих интересах России и США, мои первые мысли — о хоккее», — приводит слова посла РИА «Новости».
За свою карьеру Овечкин забросил 706 шайб в НХЛ. Рекордсменом является легендарный Уэйн Гретцки, в активе которого — 894 шайбы.
В настоящее время регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда чемпионат будет возобновлён.
Суббэн: хоккей только выиграет, если Овечкин догонит Гретцки
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