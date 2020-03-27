КХЛ изменила логотип, призвав всех оставаться дома из-за коронавируса
КХЛ призвала хоккеистов и болельщиков соблюдать правила карантина и самоизоляции. Лига изменила логотип, поместив свою эмблему в обрамление домика. Также был использован хэштег #будьдома.
Запись можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.
Ранее свои логотипы изменили московское «Динамо», «Ак Барс» и другие клубы. Руководство КХЛ решило не доигрывать сезон из-за пандемии коронавируса. Чемпионат был остановлен после первого раунда плей-офф.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.
«Оставайтесь дома». «Барыс» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса
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