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КХЛ изменила логотип, призвав всех оставаться дома из-за коронавируса

КХЛ изменила логотип, призвав всех оставаться дома из-за коронавируса
Хоккей / КХЛ 0

КХЛ призвала хоккеистов и болельщиков соблюдать правила карантина и самоизоляции. Лига изменила логотип, поместив свою эмблему в обрамление домика. Также был использован хэштег #будьдома.

Запись можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

Ранее свои логотипы изменили московское «Динамо», «Ак Барс» и другие клубы. Руководство КХЛ решило не доигрывать сезон из-за пандемии коронавируса. Чемпионат был остановлен после первого раунда плей-офф.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.

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