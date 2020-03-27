Ли – Овечкину: конечно, встреча с тобой на площадке особой радости не доставит

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Если честно, Ови, ты не дал нам повода сомневаться в этом. С огромным удовольствием из года в год наблюдаю за твоей игрой. Конечно, встреча с тобой на площадке особой радости не доставит, но буду рад увидеть твоё очередное достижение. Главное, чтобы это не случилось в матче с «Айлендерс», — приводятся слова Ли на официальном сайте НХЛ.

Овечкин забил 706 голов. Рекорд по голам за карьеру в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).