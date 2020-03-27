Макдэвид: если мы сможем вернуться к играм, то проведём один из лучших плей-офф

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказал мнение о возможном возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Если сможем вернуться к играм, то проведём один из лучших плей-офф, какой когда-либо видели. Все будут отдохнувшими и здоровыми», — приводятся слова Макдэвида в официальном «твиттере» «Эдмонтона».

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 570 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 26 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 128 тысяч человек.