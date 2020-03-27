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Кулак — о возможной конкуренции с Романовым: мне нужно выйти на новый уровень

Кулак — о возможной конкуренции с Романовым: мне нужно выйти на новый уровень
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Монреаль Канадиенс» Бретт Кулак поделился мнением о возможной конкуренции с защитником московского ЦСКА Александром Романовым, который может перейти в клуб уже в нынешнем сезоне.

«Я наблюдал за ним на чемпионате мира среди юниоров. Он выглядит чертовски хорошим защитником. Я думаю, что мне нужно выйти на новый уровень для того, чтобы выиграть конкуренцию», — приводит слова Кулака Sportsnet.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018.

20-летний защитник в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа.

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