Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал фото с сыном и призвал оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

Фото: Фото: «Инстаграм» Евгения Малкина

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин в 55 матчах забил 25 голов и сделал 49 результативных передач.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 570 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 26 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 128 тыс. США является первой страной в мире по количеству заражений (более 94 тыс.).